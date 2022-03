L’envolée du prix du gaz que nous subissons depuis plusieurs mois ne semble pas près de s’arrêter. La guerre en Ukraine ne fait qu’accentuer le problème, et ce ne sont pas les déclarations de Vladimir Poutine qui vont arranger les choses. Le président russe a ainsi évoqué toutes les conséquences économiques et alimentaires suite aux sanctions occidentales, rappelant également qu’en plus d’être un gros exportateur de gaz et de pétrole, la Russie était aussi un gros exportateur d’engrais. "Si ça continue comme ça, cela aura des conséquences sérieuses […] pour le secteur alimentaire dans l’ensemble, la hausse de l’inflation sera inévitable", a dit M. Poutine.