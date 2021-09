Le groupe Anthony Martin lance les bières artisanales Maredret “Altus” et “Triplus” et, s’engage dans un projet de soutien aux sœurs de l’abbaye de Maredret

© D.R.

La volonté et l’urgence de sauvegarder leur patrimoine ont amené les sœurs de l’Abbaye de Maredret, située dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, à se rapprocher du brasseur familial belge Anthony Martin afin d’élaborer ensemble une gamme de bières. On saluera d’autant l’initiative qu’il s’agit de la première bière d’abbaye bénédictine en Belgique.

Ces bières artisanales mettent en avant le prodigieux savoir-faire de Sainte Hildegarde de Bingen, naturopathe avant l’heure. La religieuse employait, dès le XIème siècle, les plantes pour leurs vertus naturelles afin de soigner diverses affections du corps et de l’esprit. Très en phase avec la nature, les moniales de Maredret perpétuent cette tradition au quotidien, mais aussi auprès du public à travers divers activités et ateliers.

“Charmé par la beauté et la richesse patrimoniale de l’Abbaye de Maredret, nous ne pouvions tout simplement pas rester indifférent à la cause des sœurs. Bien évidemment les bières Maredret n’ont pas vocation médicinale, mais les matières premières utilisées ont été sélectionnées par notre Maître-Brasseur pour leurs propriétés et leur valeur intrinsèque”, déclare Anthony Martin, CEO. “C’est dans le jardin médicinal, dans le verger et dans le potager que les sœurs et notre équipe ont puisé leur inspiration.”

L’épeautre est au cœur de ce brassage, conférant aux bières des notes à la fois florales, de noisettes et une légère amertume. Mais, comme souligné, c’est une autre caractéristique commune à ce triptyque de bières qui leur confère leur spécificité, à savoir l’utilisation de plantes leur donnant des notes particulièrement aromatisées. Pour son lancement, la gamme se compose de deux bières “l’Altus” (6.8 %) et la “Triplus” (8 %).

Altus signifie haut, élevé, noble, profond et sublime. Cette bière mixte, mêlant fermentation haute et fermentation spontanée avec des levures sauvages, supportée par l’épeautre et l’utilisation de clous de girofle et de baies de genévrier est certainement la plus caractéristique de la gamme. À la dégustation on y retrouvera des notes de foin et des épices.

Triplus est bien plus qu’une simple Triple de haute fermentation. En plus de l’épeautre, les épices de sauge, galanga, laurier, poivre de Sichuan et coriandre font voyager le palais.

Les bières de Maredret sont d’ores et déjà en vente dans la petite boutique de l’abbaye, à la Ferme de Mont-Saint-Jean et dans son nouveau restaurant, et dans les points de vente du groupe Carrefour. Le prix de vente conseillé est € 6,99/Clip.