C’est au Royaume-Uni, berceau de l’automobile, qu’est née l’idée d’une plaque à acheter avec des immatriculations personnalisées au choix. Au plus courte sera la combinaison, au plus elle aura du succès, de la valeur et attirera l’attention.

En Belgique, jusqu’en 1995, il fallait connaître quelqu’un à l’Office de la Circulation Routière (future Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Ministère des Communications) pour obtenir une plaque avec des lettres ou des chiffres choisis, mais uniquement dans les formats classiques ; souvent le choix se portait sur une plaque commençant par la lettre B suivie de 4 chiffres.

(...)