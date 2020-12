Chez bpost, "la hausse du nombre de colis ne se traduit pas dans une hausse de nombre de plaintes", indique Veerle Van Mierlo, porte-parole de la société.

Et pourtant, il nous revient nombre de problèmes : quand ce ne sont pas les destinataires des colis qui signent le bon de réception, mais un copropriétaire ou un voisin, ce sont les colis qui sont parfois déposés dans les halls d’entrée des immeubles, après qu’un occupant a ouvert la porte ; pire, on a vu des colis et non des moindres, en taille mais aussi en valeur, déposés sans remords dans les sas d’entrée, autrement dit accessibles à tous et non sécurisés. "Une signature n’est nécessaire que pour une minorité de colis, confirme-t-elle.

(...)