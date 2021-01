Les chasseurs de prix de Test-Achats ont passé des centaines de prix soi-disant soldés au scanner. Et force est de constater que les soldes sont loin d’être tous de bonnes affaires. "Une promotion a priori alléchante n’est pas toujours une bonne affaire", pointe l’association de défense des consommateurs. D’un robot de cuisine à une smart TV, voici cinq promotions à éviter. "Notre conseil : consultez d’abord la fiche du produit dans notre comparateur. D’un coup d’œil, vous pourrez voir où et quand le trouver au meilleur prix. Vous pourrez également recevoir une notification lorsque le prix baisse." Et pour éviter toute déconvenue, vous pouvez aussi utiliser l’outil de suivi des prix et les comparateurs de Test-Achats sur le site de l’association (www.test-achats.be/soldes).

Apple iPhone SE 2020 (64 GB)

Ne tombez pas dans le panneau. Bien que Cora propose ce smartphone au prix soi-disant attractif de 489 €, vous pouvez trouver ce modèle à un prix inférieur dans bien d’autres magasins. En juin 2020, on pouvait acheter cet iPhone pour 404,13 €. Lors du Black Friday l’an dernier, Phone World l’a également vendu à 415 €.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (256 GB)

Contrairement à ce que suggère la Fnac, 1 199 € n’est pas un bon prix pour ce smartphone haut de gamme. Non seulement c’est le prix normal que l’enseigne demande pour ce smartphone mais de nombreux vendeurs le proposent moins cher. Le 21 novembre 2020, l’appareil était disponible pour environ 860 €. Lors du Black Friday, InfinityPro l’a vendu 941 €.

Samsung Galaxy Note20 5G (256 GB)

Le prix promotionnel de 909 € que MediaMarkt propose pour ce smartphone est en fait le prix que la chaîne facture en dehors des soldes. De plus, vous pouvez trouver le smartphone à un meilleur prix chez plusieurs autres vendeurs. Lors du Black Friday 2020, le Galaxy était disponible pour 699 € chez Belsimpel.

Samsung QE43Q60TASXXN

La Fnac prétend offrir une remise de 100 euros sur ce téléviseur Samsung, mais le prix promotionnel de 699 € est loin d’être la meilleure affaire. Vous pouvez le trouver bien moins cher chez d’autres vendeurs et à 549 € chez Électro Dépôt. Le prix le plus bas pendant le Black Friday était de 539 €.

PHILIPS HR7530/00 Viva Collection

Ce robot de cuisine est actuellement disponible sur Bol.com et MediaMarkt à un prix promotionnel de 105 €. Cependant, notre tableau des prix montre que le tarif a augmenté ces derniers mois et que le produit était disponible à un prix inférieur lors du Black Friday, par exemple. Pas si intéressant que ça !

En marge de ces fausses bonnes affaires, les chasseurs de prix de Test-Achats ont cependant repéré également de vraies promotions, qui valent le coup. "Par exemple, le sèche-linge Whirlpool FTBE M11 8X2 est désormais 50 € moins cher (449 € au lieu de 499 €) sur MediaMarkt. C’est un prix plus avantageux que lors du Black Friday (479 €). Si vous cherchez un lave-linge de bonne qualité, le Zanussi ZR7421WF est une belle affaire, également sur MediaMarkt. À 299 €, il est même légèrement moins cher que pendant le Black Friday (324 €)."

Comme quoi, mieux vaut toujours comparer et ne pas se fier aux soi-disant promos exceptionnelles.