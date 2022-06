L’inflation gagne du terrain presque chaque jour en Belgique et dans le monde, et toutes les dépenses du quotidien sont impactées. Il suffit de faire ses courses dans un supermarché pour se rendre compte de la hausse des prix de presque tous les produits. Mais dans un secteur aussi concurrentiel, chaque enseigne doit tenter de limiter au maximum cette hausse pour garder ses clients et son chiffre d’affaires. Pour ce faire, il faut évidemment se montrer créatif, même s’il est aujourd’hui impossible de ne pas augmenter ses prix, même quand on promet les meilleurs prix, comme chez Colruyt. Une promesse qui demande plus de travail que jamais. "Nous avons quelque 120 personnes qui relèvent les prix en ligne et dans les magasins physiques de nos concurrents afin d’adapter les nôtres si besoin. Cela signifie aussi que Colruyt ne fixe pas les prix, mais suis les prix de la concurrence, confie Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group. Pour ce qui est des effets de l’inflation et de la hausse des prix, les situations exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles. Dans notre relation avec nos fournisseurs, pouvoir offrir les meilleurs prix à nos clients signifie aussi pouvoir obtenir les meilleures conditions auprès de nos fournisseurs. Nous surveillons la situation de près, tout comme eux. Si nécessaire, nous entamons des consultations constructives avec eux. Et nous cherchons aussi des alternatives avec eux. Mais nous estimons qu’il en va de notre devoir social de pouvoir offrir une large gamme de produits à des prix compétitifs."

Un devoir social, mais aussi un calcul qui fait le jeu de la concurrence puisque Colruyt travaille avec différents fournisseurs pour chaque type de produit, et choisit donc le moins cher. "Nous sommes également producteurs via notre division Fine Food. Nous sommes dès lors également touchés par la hausse du prix de l’énergie et des matières premières. Donc, nous restons critiques par rapport aux hausses des prix demandées. Si elles s’avèrent déraisonnables par rapport au marché, nous ne les acceptons pas", poursuit-elle.

(...)