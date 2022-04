Les budgets des ménages sont lourdement impactés par la hausse des prix de l’énergie, que ce soit pour se chauffer ou s’éclairer ou pour se déplacer. Comment les consommateurs adaptent-ils leur comportement pour les achats dont ils peuvent plus facilement contrôler le prix ?

1. Le consommateur achète moins et moins cher

La meilleure façon de compenser la hausse des prix, c’est d’acheter moins. "Nous observons une stabilité dans les dépenses de nos clients (ticket de caisse stable), mais avec des achats un peu moins diversifiés. Cela signifie un peu moins de lignes sur le ticket de caisse, mais avec chacune un montant plus haut, résultat à la fois de l’inflation, mais aussi d’achat en volumes", note Eva Biltereyst, porte-parole chez Colruyt. La chaîne Cora remarque pour sa part un glissement des achats vers des produits à plus faible valeur unitaire, notamment pour les softs, où le choix se porte sur de plus petites bouteilles.