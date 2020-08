Proximus l'avait déjà annoncé, l'opérateur s'associera avec Disney+ à partir du 15 septembre prochain pour augmenter son offre streaming. Les clients qui ont souscrit aux bouquets "All Stars" ou "All Stars and Sports" auront accès au service pendant un an. Le catalogue comprend les productions Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.

Le prix des packs reste inchangé : 29,99 euros par mois pour "All Stars", qui comprend un catalogue de films et de séries de Proximus ainsi que Netflix et bientôt aussi Disney+. "All Stars & Sports" coûte quant à lui 39,99 euros par mois.

Proximus a convenu d'une clause d'exclusivité avec Disney, donc les autres opérateurs concurrents ne pourront pas proposer d'abonnements Disney+ dans leurs packs pendant une certaine période, contrairement à l'offre football avec le championnat belge signée avec Eleven Sports, à laquelle les clients à la fois d'Orange que de Proximus peuvent souscrire.

"Nous voulons innover et nous développer en nouant des partenariats et en proposant du contenu pertinent à nos clients de manière simple et attrayante via notre plateforme TV Proximus Pickx. Seul opérateur télécom en Belgique à offrir l'accès au service de streaming Disney+ directement via le décodeur TV Android, nous offrons à nos clients une occasion unique de profiter des expériences Disney à la maison, et ce sur tous les écrans", déclare pour sa part Jim Casteele, le Chief Consumer Market Officer de l'entreprise.