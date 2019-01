Consommation Plus de 350 personnes issues de 20 disciplines scientifiques différentes travaillent ici à l’amélioration des langes. envoyée spéciale en Allemagne Clara Veszely

À une vingtaine de minutes de Francfort, à Schwalbach am Taunus, se situe le centre de recherche et d’innovation de Pampers. La firme Procter&Gamble, dont les bâtiments s’étendent sur l’équivalent de sept terrains de football - 22 000 m2 - y améliorent leurs produits. Pour y parvenir, Pampers travaille en étroite collaboration avec les bébés et leurs parents.

Une partie du bâtiment, appelée la "crèche" est dédiée aux petits testeurs. Après l’accueil, une salle de jeux accueille les bambins. En face, les laboratoires. Chaque semaine, quelque 1 200 familles, et 1 200 à 1 500 bébés âgés de 6 à 18 mois, se rendent ici pour participer aux études. Les bébés testent en moyenne 35 à 40 langes par semaine pour un total de 45 000 couches changées, dont certaines sont ramenées au centre pour être analysées. Après chaque changement, les parents se soumettent à un questionnaire. Au total, 30 à 40 000 points de données sont collectés de façon hebdomadaire. "On peut se targuer d’avoir l’une des plus larges bases de données concernant les selles et les urines des bébés", confie Emmanuelle Bégué, ingénieur et expert scientifique Pampers en souriant.

Certaines mamans viennent tôt le matin avec leur bébé pour ouvrir le lange de la nuit sous les yeux des scientifiques qui scrutent et mesurent avec attention une foule de paramètres.

