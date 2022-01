Apparu pour la première fois en 2013, le terme phygital désigne le commerce qui s’appuie à la fois sur les magasins physiques et sur la vente en ligne. Les pure players (actifs uniquement sur le Web) comme Amazon à ses débuts ont bien compris que l’avenir passait à la fois par le développement de l’e-commerce et la présence en boutique, même si les shops d’Amazon n’ont pas encore débarqué chez nous alors qu’ils se multiplient aux États-Unis. Coolblue, autre pure player à ses débuts, s’est aussi reconverti en acteur actif sur les deux tableaux et déploie d’imposantes boutiques sur les marchés où il est actif, afin d’aller à la rencontre de ses clients et de les conseiller au mieux.