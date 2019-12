Des lumières flatteuses dans les cabines d’essayage, les nouveautés mode qui correspondent parfaitement à la saison qui vous font de l’œil dès l’entrée dans le magasin, le chemin balisé qui vous entraîne jusqu’au fond de la boutique, l’ambiance visuelle, le léger parfum qui vous enchante l’odorat… Ce n’est pas nouveau, tout ça et bien plus encore ça apporte un climat propice à l’acte d’achat.

Mais ce n’est plus suffisant. Aujourd’hui, les professionnels du retail commercial mais aussi des lieux culturels ne pensent plus qu’à une chose pour se rendre irrésistibles : créer une "expérience clients" la plus agréable possible.

(...)