Ce 15 juin, les vignobles du Sud-Ouest ont été reconnus comme "itinéraire culturel européen" par le Conseil de l’Europe. L’interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) est la première interprofession viticole à s’engager, à travers l’itinéraire européen Iter Vitis, les Chemins de la Vigne et celui des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.

C’est pour tous les acteurs de l’œnotourisme une reconnaissance de la qualité́ de ses paysages et de la diversité́ culturelle de leur territoire. Le Sud-Ouest, premier bassin viticole, est inscrit au titre de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne.

L’objectif d’Iter Vitis est de valoriser le territoire à travers l’œnotourisme mais surtout de créer des passerelles entre la viticulture, le tourisme et la culture et également de permettre la reconnaissance et la valorisation des éléments du patrimoine agricole.