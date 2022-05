La Calabre n’est pas la première région vinicole qui saute à l’esprit quand on évoque les vins de l’Italie. Elle a du mal à rivaliser avec la notoriété de la Toscane ou du Frioul. Et pourtant cette terre à l’identité forte et marquée, mérite d’être explorée.

La tenue de la 29e édition du Concours Mondial de Bruxelles qui se tient à Cosenza au cœur de la Calabre du 20 au 22 mai est l’occasion de révéler les atouts majeurs de cette région située au bout de la botte.

(...)