Deux vins, au caractère affirmé, à la personnalité bien trempée, absolument non conventionnels, franchement excentriques, au point d’avoir peur d’ouvrir les bouteilles. En vérité on n’a pas peur de les déboucher mais plutôt de ne jamais trouver l’accord gastronomique à la hauteur. Pour apprécier ces vins exceptionnels, il faut des accords hors du commun que nous vous recommandons ci-après.

Le cépage argentin Torrontes produit un vin blanc qui s’illustre par son arôme envoûtant, à la fois fruité et floral. Avec cette personnalité́ marquée, le Torrontés, que l’on ne peut confondre avec aucun autre cépage, est l’unique variété considérée comme autochtone en Argentine. Cultivé dans toutes les régions, de Salta jusqu’à̀ la Patagonie, ce cépage emblématique d’Argentine, vendu à bas prix en damejeanne n’était pas pris en considération. Il faut bien avouer qu’à l’époque, il était un peu amer et pommadé. Mais aujourd’hui, les arômes complexes et fruités du Torrontes rappellent à la mémoire les parfums de fraises combinées aux fruits à chair blanche, les fleurs comme la rose et le jasmin, les herbes tendres et épicées mêlées à d’autres fruits blancs.

(...)