C’est un projet révolutionnaire que s’apprête à lancer Delhaize, dans une phase test qui intégrera une dizaine de sociétés et l’ensemble de ses collaborateurs. Le concept est simple et veut faire en sorte que le consommateur opte pour une alimentation plus saine, en récompensant ceux qui optent pour des produits au Nutri-score A et B, les meilleurs pour la santé. Et cette récompense fait non seulement du bien aux consommateurs, mais aussi à leur portefeuille car Delhaize octroiera 20 % de réduction (en plus des promotions) aux acheteurs participant au projet qui optent pour ces produits.

"Nous allons effectuer une période test de trois mois afin de déterminer si cet avantage financier constitue réellement un incitant pour le consommateur. Nous sommes aussi convaincus que cela inspirera le gouvernement et nous espérons qu’il y verra les avantages pour la santé publique et définira alors un cadre parafiscal pour promouvoir cette alimentation saine", indique Roel Dekelver, directeur de la communication chez Delhaize.

L’objectif de l’enseigne au Lion est aussi de mettre en avant le concept de Nutri-score qui, grâce à des indications claires sur les emballages, permet au consommateur d’opter pour les produits les plus sains.

"Delhaize et les sociétés partenaires pourront implémenter ce projet pour l’ensemble de leur personnel en utilisant la technologie Unbox. De cette façon, nous pouvons faire du Nutri-score l’élément auquel tout le monde se réfère pour trouver des aliments sains et équilibrés."

Concrètement, comment fonctionnera cette phase test? "Delhaize supportera les 20 % de réduction octroyés aux consommateurs qui participent au projet pilote. Cela se fera via la carte Delhaize et la réduction sera immédiatement octroyée lors du passage en caisse. Les participants pourront bénéficier de la réduction à hauteur de 250 € d’achat par mois, soit 750 € sur les trois mois du projet. C’est donc un gain de pouvoir d’achat de 150 € qui est offert à ceux qui participent et optent pour les produits les plus sains."

Un coup de pouce bénéfique pour tous, donc, en attendant que le gouvernement embraie pour proposer un cadre parafiscal incitant davantage encore à opter pour les produits au Nutri-score le plus élevé.