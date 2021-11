Décryptage des offres Black Friday de nos opérateurs Télécom.

La semaine du Black Friday est lancée. Et, comme à l’accoutumée, les opérateurs télécoms y vont de leurs offres "sensationnelles". Mais les offres qui semblent les plus alléchantes ne sont pas forcément de bonnes affaires.

Chez Proximus, c’est le Samsung Galaxy S21 qui est mis en avant, proposé au prix de… 0 €. En apparence, une bonne affaire, mais lorsqu’on veut souscrire l’offre (forcément liée à un abonnement), il faut sortir les calculettes. Le smartphone à 0 € n’est en effet pas gratuit puisqu’en supplément de l’abonnement (comptez 26,99 € pour une formule appels et SMS illimités et 10 GB de data), vous devez également souscrire à l’option Data à 25 € (pour 2,5 GB), durant une durée de 24 mois. Au total, vous aurez donc déboursé 600 € (en plus de votre abonnement), pour un téléphone au prix affiché de 749,99 €. Intéressant ? Pas si sûr, car en naviguant sur le site de l’opérateur, on se rend compte qu’il est possible d’acheter l’appareil (avec abonnement) au prix de 599,99 €, sans l’option Data. En clair, le smartphone à 0 € n’est rien d’autre qu’un paiement étalé sur 24 mois.