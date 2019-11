Le 6 décembre prochain, le grand patron des écoliers aura bien du pain sur la planche pour gâter tous les enfants (sages). Ce qui l’est nettement moins, sage, c’est de dépenser des fortunes pour (s’)offrir des jouets qui ont davantage leur place dans une vitrine que dans les mains d’un enfant. Si vous avez gagné à l’EuroMillions et que vous pouvez vous permettre de dépenser sans compter, voici 5 grands classiques parmi les plus chers du monde qui, il faut bien l’avouer, ont plus qu’un simple côté bling-bling.

Barbie : 500 000 $

Barbie, tout le monde connaît. La plus célèbre des poupées a tapé dans l’œil de plus d’un couturier ou créateur, tel l’Australien Stefano Canturi. Il l’a habillée d’une robe de soirée noire et, surtout, d’un tour de cou orné d’un diamant rose. La poupée a été vendue aux enchères pour Breast Cancer Research pour 302 500 dollars en 2010. Cependant, la valeur estimée se situe entre 300 000 et 500 000 dollars.

© DR



Rubik Cube : 1,5 million $

Autre grand classique, le Rubik Cube. Jamais démodé, il en existe des milliers de versions, dont la plus chère à 1,5 million de dollars. Le cube est réalisé en or 18 carats et chaque côté comprend 185 carats de pierres précieuses : 22,5 carats d’améthystes, 34 carats d’émeraudes et 34 carats de rubis.

© DR



Monopoly : 2 millions $

On a tous joué au Monopoly, mais jamais avec un plateau d’une telle valeur. Estimé à 2 millions de dollars, ce Monopoly est en or 18 carats et incrusté de bijoux. Il a été créé en 1988 par le joaillier Sidney Mobell. L’ensemble des dés est évalué à 10 000 dollars, avec 42 diamants en taille réelle pour les points. Unique… et impayable !

© DR



Ours Steiff : 2,1 millions $

En matière d’ours en peluche, l’une des références absolues est sans aucun doute Steiff. Ses plus anciens oursons valent déjà leur pesant d’or. Mais que dire de cette version signée Louis Vuitton, avec de vraies fourrures, des yeux en or, saphir et diamants… Vous en rêvez ? Trop tard, il a été vendu 2,1 millions de dollars et se trouve aujourd’hui au musée des ours en peluche à Jeju, en Corée.

© DR



Lamborghini : 4,8 millions $

Autre grand classique, les petites voitures. Les garçons en rêvent tous et pas que lorsqu’ils sont petits. Se payer une Lamborghini reste cependant du domaine du fantasme. En vrai, il vous faudra déjà débourser plusieurs centaines de milliers d’euros. Et bien plus encore pour cette version miniature, à 4,8 millions de dollars. Cette réplique de l’Aventador a des jantes et des diamants en platine sur ses sièges, son volant et ses phares. Elle est faite de platine, de fibre de carbone, d’or et de diamants, valant dix fois plus que le modèle réel…