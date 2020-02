28 blocs de bois, de formes différentes, répartis en quatre couleurs (pour quatre joueurs), des cartes étages quadrillées et… c’est tout. Le but du jeu ? Poser, chacun à son tour, une pièce sur les cases blanches de la carte et faire monter une tour. Sauf que l’un des joueurs est un traître et ne veut qu’une chose : qu’elle s’écroule. Pour corser l’affaire, des cases sont frappées de différents sigles qui sont autant de contraintes (retirer une pièce, en échanger une…)

On a testé. C’est d’une simplicité enfantine : au bout de deux minutes, tout le monde a compris les règles. Ensuite, place au plaisir et aux combines pour tenter de tirer son épingle de ce jeu très rigolo.

(...)