Une équipe d’élite

Créé en 2008, Pandemic a connu un succès considérable. Dans cette nouvelle déclinaison, puisqu’il est question d’une intervention d’urgence, on joue contre la montre et tous ensemble pour sauver des villes de la catastrophe. À bord d’un avion, on stocke des matières essentielles à la survie des cités que l’on tente de relier grâce aux dés.(...)