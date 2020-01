Avec le retour des flocons hivernaux, les amateurs de sport d’hiver vont retrouver le plaisir de dévaler les pistes de ski.

Par contre, nul besoin de chausser d’épaisses et inconfortables chaussures de ski pour retrouver le plaisir de se rassembler autour d’une raclette ou d’une fondue au fromage. Des moments privilégiés de convivialité lors desquels on ne partage pas que le caquelon mais aussi une bonne bouteille de vin et pourquoi pas une bière.

(...)