Cette année, les fêtes de Noël et Nouvel an seront, par la force des choses, célébrées de manière nettement plus intime que d’habitude. On se consolera peut-être en se disant que, vu le nombre plus restreint de convives et l’obligation de rester à la maison, on pourra peut-être se permettre de boire un peu plus et surtout meilleur.

Dans cet esprit, je vous propose de passer en revue quelques bulles un peu exceptionnelles qui contribueront, j’en suis sûr, à la réussite de ces festivités pas comme les autres.

Par ancienneté de maison, je commencerai par la très belle nouvelle présentation de Ruinart qui, pour ses magnifiques cuvées Blanc de blanc - d’une fraîcheur exceptionnelle - et Rosé - délicieusement gourmande - abandonne le traditionnel étui en carton et vient d’opter, en hommage direct à ses célèbres crayères, pour une coque minimaliste en papier spécialement conçue pour protéger le flacon de la lumière et ceci de la manière la plus écoresponsable possible, mais aussi à résister avec élégance aux conditions de conservation d’un grand champagne.

(...)