En matière de voitures, comme en matière de couleurs, les goûts, ça ne se discute pas. "J‘ai tant des clients qui on envie de se faire plaisir, que des clients qui choisissent quelque chose de plus basique ou une sportive parfois aussi", explique Nathalie Hermand, responsable du garage Volkswagen Hermand à Ottignies, du groupe Percy Motors. Si on ne peut tirer de généralités, certaines grandes tendances se dessinent.

"On constate une percée des SUV en Belgique", affirme Christophe Dubon, porte-parole de la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac) qui précise que si cette tendance n’est pas due aux seniors, il est certain qu’ils contribuent à ce succès. "Une fois qu’on a atteint un certain âge, il est plus facile de monter dans une voiture que de tomber dans une voiture", poursuit le porte-parole. Un constat partagé par les concessionnaires que nous avons rencontrés. "Les Peugeot 2008 et 3008 ont du succès car ces voitures offrent une meilleure visibilité sur la route", explique Mario Tedesco, responsable clientèle du service après-vente de Peugeot PSA Meiser.

"Les seniors demandent des voitures assez grandes pour pouvoir transporter les petits-enfants, dans lesquelles on peut mettre deux personnes à l’arrière, mais pas non plus des voitures familiales", précise Nathalie Hermand de chez VW qui rapporte que la Golf Sportsvan remporte un franc succès auprès des 65 ans et plus.

(...)