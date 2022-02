Les cadeaux et les fleurs ne sont jamais de trop le jour de la Saint-Valentin. Mais, n’oubliez pas, chers romantiques, que le chemin de l’amour passe aussi par les papilles et l’estomac !

Succombons donc à l’appel des sirènes et laissons-nous séduire par des bouteilles "glamour" dédiées à Cupidon.

Lorsque Bacchus invite Cupidon, il proscrit à sa table les flacons tanniques, rustiques, alcooleux et lourds, mais privilégie les vins frais, fruités, élégants, subtils, chatoyants, si possible à l’éclat de pétales de rose, qui réveillent les sens et invitent au partage.

Classique de chez classique, l’association champagne et huîtres est toujours d’actualité. Mythe ou réalité, les huîtres, qui mettent l’eau à la bouche sont toujours considérées comme une valeur sûre au rayon des aphrodisiaques. Le champagne, roi incontesté des effervescents grâce à son irrésistible pouvoir de séduction, reste la bulle préférée des amoureux.