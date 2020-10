Chaleureuses, roboratives, conviviales, les spécialités au fromage que sont les fondues et les raclettes retrouvent, avec la baisse du thermomètre, un succès jamais démenti. Si chaque région montagnarde possède ses spécialités dans ce registre, je dois bien reconnaître que c’est la plupart du temps vers celles à base de fromages de Suisse que je me tourne. Non pas que je n’apprécie pas les préparations à base de fromage français - comme l’incontournable tartiflette au reblochon - mais il faut bien reconnaître que nos amis helvètes produisent des fromages généralement plus hauts en saveur ou, en tous les cas, qui correspondent plus à ce que j’attends pour ce type de spécialités.

(...)