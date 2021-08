Aller plus vite. Pour se déplacer ou pour manger à domicile, on commençait bien à avoir l’habitude, entre les plateformes de livraison, les vélos électriques et les trottinettes, ou encore les véhicules type Uber. Depuis quelques mois, ce sont les services de livraison express de courses à domicile qui naissent comme des champignons dans les grandes villes comme Bruxelles et Anvers ou encore Gand ou Liège. Ils s’appellent Gorillas, DingDong, dans une moindre mesure Frichti (voir encadré) et bientôt Bolt ou le tchèque Rohlik.