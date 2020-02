La société Norenca a décidé de rappeler ses produits d'américain et d'américain préparé martino en raison d'une présence possible de salmonelle, indique mardi le fournisseur de viande Sopraco.

En vente depuis le 4 février, les produits concernés sont proposés dans des raviers d'environ 175 grammes, 350 grammes et 850 grammes. Ils portent les numéros de lot 02006035 (date limite de consommation au 11/02/2020) et 02006036 (DLC 12/02/2020) pour l'américain préparé, ainsi que 02006035 (DLC 11/02/2020) et 02006036 (DLC 12/02/2020) pour l'américain préparé martino.

Ces produits ont été distribués dans plusieurs magasins Spar, Makro, Carrefour et dans des enseignes de quartier.

La société Norenca demande aux clients de ne pas consommer les produits et de les ramener au point de vente.