Les produits concernés, du fromage au goût vanille (120g) de la marque JANA, possèdent des dates limites de péremption fixées aux 11/08/21, 21/08/21, 04/08/2021, 30/07/2021, 09/09/2021 et 04/09/2021 et sont référencés sous les numéros de lot P1 et P2. Ils ont été proposés à la vente dans une période allant du 22/06/2020 au 15/07/2021.