Alors que les vins de Bordeaux affrontent une crise de confiance du public et une baisse de leurs ventes, nombreux sont pourtant les vignerons et vigneronnes qui font évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie. Quatre exemples.

Dans le vignoble bordelais, comme ailleurs, les habitudes culturales évoluent, même si d’aucuns estiment cette évolution trop lente. Le virage vers des pratiques plus propres et plus respectueuses de l’environnement est inéluctable, ce n’est qu’une question de temps, n’en déplaise à certains mauvais esprits réfractaires au changement et surtout hostiles au bio.

Pourtant, de nouvelles initiatives voient le jour et prouvent qu’il est possible de faire coexister enjeux environnementaux et économiques. Certains ne manquent pas de créativité, comme le prouvent les quelques exemples suivants.