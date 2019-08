C’est désormais une tradition et La Dernière Heure Les Sports l’honorera une fois de plus à l’approche de la rentrée scolaire.

Chaque jour, de mercredi à vendredi, votre quotidien favori vous réserve en effet de belles surprises. Outre une information de qualité qui fera naturellement la part belle à la rentrée scolaire, de nombreux cadeaux vous seront offerts à l’achat de La DH.

On commence ce mercredi avec un bon pour un planificateur familial à retirer chez Club. Très pratique pour gérer au mieux les occupations de chacun, entre le sport, les activités parascolaires, les anniversaires et autres fêtes et congés.

Jeudi, double ration de cadeaux avec un cahier offert, mais aussi un bon pour un livre "J’aime Lire", une collection qui plaît toujours aux enfants.

Vendredi, on remet le couvert avec un nouveau cahier, mais aussi un bon pour une boisson Kidicool.

Enfin, samedi, triple ration puisque l’on vous offre à la fois un calendrier scolaire, des bons pour un repas au Quick et du café liégeois.