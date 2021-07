Alors que l’on est au cœur des vacances des écoliers, ces derniers sont loin de penser déjà aux bancs d’école. Et pourtant, comme de coutume, la grande distribution a placé les fournitures scolaires en tête de gondole et dans l’espace saisonnier. Carrefour, Cora et Dreamland sont en pleine campagne de promotion. Car une rentrée, ça se prépare, mais ça coûte cher également.

L’an dernier, La Ligue des familles, sur base d’une analyse de 44 listes de fournitures émanant de 36 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, estimait le coût de la rentrée entre 52 et 520 €.

Rien que pour les fournitures, le coût pour une rentrée en première et en deuxième maternelle s’élève déjà à 76 €. Et la facture grimpe à 134 € pour les troisièmes primaires, 234 € en primaires et 406 € en secondaires. Autant dire que cela représente un sacré budget pour les familles nombreuses…

À cela, il faut ajouter les frais de garderie, de surveillance sur le temps de midi et tous les autres frais réclamés durant l’année, ainsi que les éventuelles excursions et possibles voyages.

En théorie, la rentrée est entièrement gratuite en première et en deuxième maternelle, mais dans la pratique c’est une autre histoire.