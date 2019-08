La rentrée a déjà débuté depuis plusieurs semaines dans les rayons papeterie des grands magasins, qui se préparent désormais à faire face à l’afflux massif de clients au cours des quinze prochains jours.

" La semaine précédant la rentrée des classes reste la plus importante ", note Marco Demerling, porte-parole de Carrefour Belgique, tout en soulignant que la semaine suivante monte en puissance. "L a semaine avant la rentrée représente plus de 21 % du chiffre d’affaires et la semaine de la rentrée environ 17 % ", précise Julie Depas, porte-parole pour Cora. C’est également le cas chez Dreamland (groupe Colruyt).

(...)