Les responsables horeca sont tous conscients de l'absolue nécessité de garantir la sécurité de chacun mais les conditions diffèrent entre cafés et restaurants.

Le syndicat neutre des indépendants (SNI) a interrogé ses membres : 75% d'entre eux sont prêts à rouvrir même sans atteindre la rentabilité. Les conditions sanitaires de protection des clients seront bien sûr respectées : le respect des 4 personnes par table, le port de masques et de gants par le personnel, la désinfection du mobilier entre les clients, l'interdiction du libre-service ou la mise à disposition de consommables jetables (sucre, sel, poivre...) sur les tables sont faciles à mettre en œuvre. Cependant, il en sera probablement autrement pour le plexiglas ou les distances de sécurité de 1,5 m entre les tables, surtout dans les petits espaces.

Le SNI demande alors que les mesures de sécurité soient quelque peu différentes entre les cafés et les restaurants. "S'il est possible de garder une certaine distance, on devrait pouvoir s'asseoir au comptoir ou être debout dans un café", explique encore Christine Mattheeuws. "Par ailleurs, dans les cafés, il y a davantage de fumeurs que dans les restaurants. Il faut donner la possibilité pour ceux qui le souhaitent de pouvoir aller fumer à l'extérieur, bien entendu sans déranger les autres et en gardant la distanciation sociale, et puis de pouvoir rentrer à nouveau".

On peut noter que l'esprit d'entreprise des exploitants ne leur a jamais fait défaut : beaucoup d'entre eux ont misé sur l'innovation. En effet, "plus des 2/3 d'entre eux expliquent qu'ils adoptent une approche différente pour la gestion de leur établissement. Beaucoup ont essayé le takeaway et la livraison pendant le confinement. Aujourd'hui, ils prévoient de le développer davantage", conclut Christine Matthews, présidente du SNI