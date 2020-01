C’est une tendance qui se développe depuis dix ans. Après les fêtes de Noël, le Black Friday, le Black Monday et autres événements créés de toutes pièces pour pousser à la consommation, les inévitables cadeaux sont de plus en plus souvent achetés en ligne.

Et qui dit achat en ligne frénétique dit inévitablement retour de colis. Pour l’année 2019, UPS, l’un des leaders mondiaux des fournisseurs de services de transport spécialisé et de logistique, prévoit une année record pour les retours liés au e-commerce. Le pic mondial s’est en effet produit le 2 janvier dernier, avec 1,9 million de retours, soit une augmentation de 26 % par rapport au pic de l’année dernière.

En Belgique, ce pic record est attendu pour ce jeudi 16 janvier. On estime que les consommateurs ont dépensé plus de 11 milliards d’euros en ligne en 2019, ce qui représente un record absolu.

(...)