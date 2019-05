Même si le soleil se fait bien timide ces derniers jours, nous sommes bien au printemps. La nature est là pour nous le rappeler et nos jardins fleurissent et poussent un peu partout. Et pour organiser un barbecue ou un match de foot entre copains, une pelouse en parfait état fait toujours son effet.

Et pour une tonte parfaite, il faut trouver la machine parfaite. Cela dépend, évidemment, de la taille et du profil de votre jardin.

(...)