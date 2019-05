Les syndicats de plusieurs pays, dont la Belgique, ont écrit une lettre commune "aux partis politiques qui présenteront des candidats aux élections européennes". En ligne de mire de ces organisations syndicales portugaise, espagnole, belge, française et italienne : la compagnie aérienne Ryanair qui n'aurait "pas respecté ses engagements" envers son personnel de bord dans "beaucoup de pays européens" où elle opère.



Pour rappel, après les différents mouvements de grève de l'année dernière, le transporteur irlandais avait promis de respecter les législations locales dans l'élaboration des contrats pour ses stewards et hôtesses. Un membre du personnel de Ryanair basé en Belgique avait ainsi "droit", depuis ce 1er avril, à un contrat belge et non plus irlandais, comme c'était le cas auparavant. Cet accord valait aussi pour les 350 hôtesses et stewards du transporteur irlandais, basés en Belgique et travaillant pour Crewlink, l'un des sous-traitants de Ryanair. Comme nous l'écrivions le 5 avril, si la compagnie irlandaise a bien proposé des contrats belges à ses hôtesses et stewards de Crewlink, ceux-ci ne correspondent en aucun cas aux standards de notre pays, puisque certains d'entre eux ne dépassent pas les 900 euros bruts par mois à temps plein, d'après la Centrale nationale des employés (CNE). Soit largement en-dessous du salaire minimum.



"Des pratiques abusives et du dumping social"

D'autres cas similaires se sont présentés en France, Espagne , Italie ou Portugal. "Le marché européen de l'aviation connaît une croissance rapide et des compagnies multinationales comme Ryanair saisissent l'occasion de saper les droits fondamentaux des travailleurs", explique le document signé par les syndicats. "Nous appelons tous les gouvernements, les représentants du peuple et les autorités compétentes à prendre des mesures pour garantir que la justice sociale, le progrès, la liberté de choix pour la représentation syndicale et les droits légaux impératifs soient protégés (...)Les travailleurs de Ryanair sont des citoyens européens et ont droit à leur dignité humaine, à leur liberté, à l'égalité de traitement et à l'État de droit.À l'approche des élections, que feront les politiciens européens, s'ils sont élus, pour protéger les valeurs fondamentales de l'Union européenne ? (...)Resteront-ils aveugles et muets face au dumping social que Ryanair impose actuellement ?"

Les syndicats estiment que des déclarations politiques publiques sur ces questions sont "urgentes" et exigent une "réponse forte" pour mettre fin à ces "pratiques abusives" et au "manque de respect envers les travailleurs en général, mais surtout envers les gouvernements et les citoyens qu'ils doivent représenter".