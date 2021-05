Pour les fans de foot, un grand tournoi est souvent l’occasion de changer de télévision. Il va sans dire que certains veulent le meilleur écran possible pour regarder les exploits des Diables rouges. Et les marques l’ont bien compris puisque les promotions pleuvent depuis quelques semaines. La plus connue ? Celle de Krëfel qui promet de rembourser votre télévision si les Diables marquent plus que 17 buts durant le tournoi.

Les autres grands magasins promettent aussi des prix défiant toute concurrence, mais comme toujours, il faut se méfier des fausses promotions. Test Achats a fait le tour des offres.

Les meilleures offres

Tout d’abord...