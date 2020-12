En cette fin d’année, le monde de jeux vidéo connaît de grandes nouveautés. Parmi elles, les sorties conjointes de la PS5 et de la Xbox Series X. Et alors que la crise frappe le monde entier, il est parfois difficile de se procurer ces nouvelles consoles.

Pour être sûr de pouvoir recevoir sa nouvelle Xbox Series X à temps, Thierry Van Bever a eu l’idée d’en précommander deux, une chez Mediamarkt, l’autre sur Amazon. Un bon plan pensait-il. Mais tout ne se passe pas comme prévu. S’il a eu la chance de recevoir les deux consoles dans un délai plus que raisonnable. “Le 17 novembre, j’ai donc décidé de renvoyer celle que j’avais commandée chez Amazon qui me proposait un remboursement, explique-t-il. Je suis donc passé par Bpost qui m’avait expédié le colis et j’ai suivi la procédure standard.”