Elle vient de mettre un point final à la 13e saison de L’amour est dans le pré avec deux couples au tableau de chasse. Outre la télévision, elle sévit tous les matins lors de la matinale sur Bel RTL. Même si elle ne se plaint pas, Sandrine Dans peut enfin souffler. Fêtes obligent.

À 45 ans, elle prend soin d’elle et de son corps. Si vous la suivez sur ses réseaux sociaux (son compte Instagram, entre autres), ce n’est pas une surprise pour vous. Adepte de la gymnastique et du yoga, elle peut se permettre des positions qui nous enverraient, vous et moi, chez l’ostéopathe illico presto.

Gourmande de nature, elle avoue ne pas se gaver de chocolat, de fast-food ou de soda calorique, mais sans se priver. Pas étonnant que son nom soit associé à un livre, De la terre à l’assiette (en collaboration avec les épicuriens Éric Boschman, Julien Lapraille et Gérald Watelet), qui va à la rencontre des producteurs du terroir wallon et met en valeur des recettes directement exécutées avec leurs produits.

(...)