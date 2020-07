Marre d’avoir la peau qui tiraille alors que vous avez déjà changé de savon, de crème hydratante et d’alimentation ? De voir l’état de vos appareils électroménagers ou vos tuyaux se dégrader d’année en année ? Le problème réside sûrement dans votre eau ! Pas de panique, la solution est simple : pensez à installer un adoucisseur d’eau & économisez 650 euros par an !

Quel est le problème ?

L’eau distribuée par le réseau belge a malheureusement cette particularité d’être “dure” c’est-à-dire gorgée de calcaire. Cela a des incidences fort désagréables sur le corps : peau sèche, irritée et cheveux ternes … Sans oublier les dégâts que cela peut causer aux électroménagers qui voient leur durée de vie se raccourcir et leur efficacité diminuer. Heureusement, il suffit parfois d’adoucir simplement votre eau courante à l’aide d’un adoucisseur d’eau.

Une solution simple et économique

De plus en plus de ménages belges optent pour un adoucisseur d’eau. Il s'agit d'une solution idéale pour rendre votre quotidien plus confortable et votre vie à la maison plus douce.

Installer un adoucisseur d’eau va permettre de filtrer le calcium et le magnésium afin d’avoir une eau sans calcaire. Bien entretenu, un adoucisseur d’eau a une durée de vie importante et ne nécessite pas de pièces de rechange coûteuses.

A long terme, l’appareil permet d’effectuer de réelles économies sur l’achat de savons ou de produits anticalcaire. L’eau douce va rapidement soulager les symptômes des maladies de peau comme l’eczéma. Cela permet également d'économiser sur le remplacement d’appareils électroménagers. L’un dans l’autre, l’adoucisseur vous permettra d’épargner jusqu’à 650€ par an !

Les bienfaits d’une eau plus douce

En voyant l’effet du calcaire sur nos tuyaux, c’est évident qu’on ne veuille pas de ça sur notre peau !

L’adoucisseur d’eau va rendre l’eau courante beaucoup plus agréable à boire et rendra la peau beaucoup plus douce qu’une eau dure. En plus, le filtrage du calcaire va permettre à nos canalisations et appareils électroménagers (machines à café, lave-vaisselle, …) d’allonger leur durabilité et d’améliorer leur fonctionnement.

La peau du cuir chevelu n'est pas en reste dans cette histoire puisqu’il est lui aussi constamment agressé par le calcaire à chaque contact. En effet, préférer une eau douce vous permettra de redonner un coup de boost à vos cheveux ! Le calcaire est souvent responsable de la prolifération de pellicules, d’irritation du cuir chevelu ou même encore des cheveux cassants.

C’est sans aucun doute le moment d’arrêter de blâmer son shampoing ou son savon et de prendre les dispositions nécessaires pour faire la guerre au calcaire.

Faites appel à un professionnel

Pour vous garantir de la mise en place correcte et en toute sécurité de votre adoucisseur d’eau, il est vivement conseillé de passer par un installateur professionnel. Grâce à nos services, recevez gratuitement et sans engagement des devis ici. Nous garantissons les meilleurs prix et une remise pouvant aller jusqu’à 40% rien qu’en comparant.