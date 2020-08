Il est à peine 10 h et la rue Neuve, grande allée commerçante de la capitale, est déjà bien garnie. Séparés par des barrières afin de ne pas se croiser, les clients s’affairent dans les grandes enseignes et petites boutiques à une semaine de la fin des soldes. Deux adolescents sortent d’un magasin d’accessoires de mode. "On nous a laissés entrer sans rien nous dire", répondent-ils lorsqu’on leur demande s’ils ont pu faire leurs achats à deux. Le CNS a assoupli, jeudi, les restrictions en accordant la possibilité de faire ses emplettes en duo et sans limite de temps. Mais cette mesure ne rentre en vigueur officiellement que le 24 août, lendemain de l’avant-dernier week-end des soldes.

