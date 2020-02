200 000 produits scannés et analysés en fonction de vos habitudes alimentaires.

L’app SmartWithFood (SWF) de Colruyt, qui permet à ses utilisateurs de s’assurer en un clin d’œil qu’un produit alimentaire correspond à leurs exigences ou habitudes alimentaires personnelles, a connu une extension considérable de sa base de données de produits.

À son lancement, l’app ne reconnaissait que les code-barres des produits proposés dans les magasins de Colruyt. Désormais, elle est capable de déchiffrer les produits des principaux distributeurs en Belgique, soit quelque 200 000 produits.

Le Nutri-Score de tous ces produits est lui aussi accessible de cette manière et les utilisateurs peuvent maintenant demander l’ajout de produits dans l’app. L’équipe de SmartWithFood souhaite ainsi poursuivre son objectif de placer le client toujours plus au centre de ses préoccupations et l’aider en lui proposant des conseils aussi complets que possible en matière de choix alimentaires, dans n’importe quel supermarché.

"À l’heure actuelle, nous puisons nos informations sur ces produits dans la base de données en libre accès Open Food Facts, mais nous cherchons activement des sources approuvées et sommes naturellement ouverts aux collaborations avec tous les fournisseurs et acteurs de la distribution en vue d’offrir le plus de transparence possible au consommateur belge", indique Ignace De Nollin, general manager de SmartWithFood

La fonctionnalité qui propose des produits équivalents a par ailleurs été mise à jour et SmartWithFood ambitionne de proposer un ou plusieurs produits similaires à l’utilisateur pour chacun des produits "SWF certified" sur la base du profil de l’utilisateur. "Nous sommes conscients que cette possibilité est unique et nous poursuivons nos efforts en vue de proposer des informations toujours plus complètes à nos utilisateurs."