Soixante-huit secondes: c'est le temps que les consommateurs chinois ont mis dans la nuit de dimanche à lundi pour dépenser en ligne leur premier milliard de dollars lors de la traditionnelle "Fête des célibataires", considérée comme la plus grosse opération mondiale de soldes, a annoncé le géant du secteur Alibaba.



A 00h00 précises, des millions de consommateurs se sont rués sur leur ordinateur ou leur téléphone portable dans l'espoir de bénéficier d'alléchantes remises sur toute une gamme de produits, de l'électronique au prêt-à-porter, en passant par les chaussures ou l'ameublement. Alibaba et les autres groupes chinois de commerce électronique ont pris l'habitude depuis 2009 d'annoncer des rabais à chaque 11 novembre, jour surnommé la "Fête des célibataires" en raison de la répétition du chiffre "un" (11/11). Cette frénésie d'achats dépasse en valeur celle du "Black Friday", le vendredi qui suit la fête de Thanksgiving fin novembre aux Etats-Unis. La Fête des célibataires, qui sont censés disposer d'un fort pouvoir d'achat, est ainsi le plus gros événement mondial du secteur de la distribution. Sur les seules plateformes d'Alibaba, 7 milliards de yuans (1 milliard de dollars) ont donc été dépensés en l'espace de 68 secondes... encore plus vite que l'an dernier, quand ce cap avait été atteint en 85 secondes. Ce chiffre correspond à la valeur totale des marchandises achetées sur ces plateformes, y compris les frais d'expédition. Le cap des 100 milliards de yuans (13 milliard d'euros) a été franchi en une heure, 3 minutes et 59 secondes très exactement, soit 43 minutes de moins que l'an dernier, a assuré Alibaba, qui représente à lui seul la moitié du commerce électronique en Chine. L'an dernier, le chiffre d'affaires total de la journée du 11 novembre communiqué par Alibaba faisait état de 213,5 milliards de yuans (27 milliards d'euros) de ventes en l'espace de 24 heures. Il s'agissait d'un ralentissement du rythme de progression d'une année sur l'autre: le chiffre d'affaires avait en effet augmenté de 27% seulement sur 2017, contre +39% l'année précédente. Le groupe de l'excentrique milliardaire Jack Ma, qui vient de prendre sa retraite, espère lever 15 milliards de dollars US à Hong Kong, lors d'une introduction en Bourse qui pourrait intervenir prochainement, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

