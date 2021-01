Semaine morose mais prévisible pour des soldes qui doivent absolument apporter du cash aux commerçants étranglés.

C’est la rentrée pour tout le monde et la première semaine de janvier n’a pas bénéficié aux commerçants qui ont lancé les soldes ce lundi. Et la vague de froid qui s’est abattue sur le pays n’aide pas non plus.