Les soldes qui arrivent vont donc représenter un moyen de relancer la machine pour bien des indépendants ou entreprises, voire de sauver les meubles. Du côté de Maniet Chaussures (qui comprend aussi les magasins Luxus, NdlR), c’est aussi l’occasion de faire le bilan après deux années marquées par la crise sanitaire. " On sortait à peine d’une période de prudence et d’un recul assez marqué des ventes à cause du Covid, que la guerre en Ukraine et tout ce qui va avec nous sont tombés dessus alors qu’on sentait une reprise se dessiner ", commente Jérémy Van Eeckhaute, Marketing Manager chez Maniet. "Tout cela conjugué aux retards qu’on connaissait déjà en 2021 à cause des pénuries de matières premières fait qu’on a dû s’adapter et faire avec des stocks réduits pour le début de la nouvelle collection, en mars. Heureusement, nous sommes occupés à rattraper ce retard depuis avril, et les ventes reprennent. Nous ne sommes pas à plaindre. "