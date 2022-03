Depuis près d’un mois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie inquiète tout le monde. Il y a évidemment les répercussions sur notre économie, mais aussi et surtout la solidarité des Belges envers les Ukrainiens. Accueil des réfugiés, dons alimentaires et même convois jusqu’à la frontière polonaise, certains n’hésitent pas à utiliser les grands moyens. Et pour ceux qui n’ont ni le temps ni les moyens de sortir le grand jeu mais qui veulent tout de même aider ces personnes qui ont tout perdu, les petits gestes comptent également ! Un simple passage dans une grande surface peut faire l’affaire. Dans certains magasins, on vous propose d’arrondir votre montant à l’euro supérieur pour envoyer de l’argent en Ukraine, comme chez Carrefour. " Pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, nous avons mis en place du 4 au 20 mars la campagne "Arrondi Solidaire". Via cette initiative, nous invitions nos clients à arrondir le montant de vos tickets de caisse à l’euro supérieur pour soutenir les opérations humanitaires. "

Une action qui avait déjà été mise en place lors des inondations, par exemple.

Chez Delhaize, on peut aussi faire don de ses points Super Plus. "Le groupe Delhaize a fait un don d’un million d’euros à la Croix-Rouge, et nous donnons la possibilité à nos clients de faire don de leurs points Super Plus à la Croix-Rouge via l’application", explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. Concrètement, 50 points Delhaize permettent d’envoyer 50 centimes à la Croix-Rouge. Un petit don, certes, mais qui peut faire beaucoup si tout le monde s’y met.

Du côté du groupe Colruyt, plusieurs actions ont également été mises en place, notamment en collaboration avec AB Inbev. "Nous avons participé, avec AB Inbev, à un convoi qui est parti pour les zones frontalières de l’Ukraine le 5 mars dernier. Plus précisément, nous avons fait des dons de nourriture, de produits d’hygiène personnelle et de médicaments de Colruyt et Newpharma. (38 palettes au total)", précise Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group.

En plus de cela, une réduction de 3 % est offerte à toutes les familles qui accueillent des réfugiés, qu’ils soient ukrainiens ou originaires d’un autre pays. Cette réduction de 3 % est valable dans les magasins d’alimentation Colruyt Meilleurs Prix, Collect&Go, OKay, OKay Compact, Bio-Planet et Spar Colruyt Group. Koen De Maesschalck, responsable des affaires publiques de Colruyt Group et en charge de ce projet spécifique en dit plus sur cette action. "La population belge n’a pas la vie facile en ce moment avec la hausse de prix des factures d’énergie, entre autres, et nous sortons d’une pandémie mondiale. Et pourtant, nous constatons une grande solidarité de la part de nos compatriotes, qui ont indiqué en masse qu’ils voulaient offrir un foyer temporaire aux réfugiés de la zone de guerre. Ces familles qui venaient déjà fréquemment faire leurs courses dans nos enseignes alimentaires ont encore plus de bouches à nourrir maintenant qu’elles accueillent des réfugiés."