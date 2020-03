Pour les moins de 50 ans qui ne l’aurait pas connue, Les Enfants du Pirée est le titre d’une magnifique chanson interprétée par Melina Mercouri dans Jamais le dimanche, le célèbre film de Jules Dassin de 1960, Mais cette mélopée, qui fut également reprise par Dalida avec nettement moins de panache, est également le nom d’un sympathique restaurant grec Ucclois de la chaussée d’Alsemberg, ouvert maintenant depuis 1988 par les frères Karagianis, Costa et Vassili.

Nés en Belgique de parents arrivés chez nous en 1963, nos deux compères sont tombés dans la marmite de l’Horeca depuis leur plus jeune âge et ont commencé leur aventure personnelle avec un établissement qui, au départ, répondait aux standards du genre -avec décor de colonnades et cariatides - ainsi qu’une cuisine savoureuse mais familiale, mais qui, avec le temps, a progressivement évolué vers nettement plus de modernité, autant dans le décor que dans l’assiette.

(...)