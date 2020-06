Un contrôle interne a permis à Spar Colruyt Group de se rendre compte que des portions de tarama de marque propre avaient été mal étiquetées: les étiquettes annoncent contenir du tzaziki.

Les allergènes "poisson" et "gluten" ne sont dès lors pas mentionnés ce qui contraint la chaîne à procéder vendredi au rappel du produit. Spar prie ses clients qui ont récemment acheté du tzaziki 200g de la marque Spar de "prêter attention au contenu": si le produit est rose, il s'agit de tarama, une salade d'oeufs de poisson et de non de tzaziki. Dès lors, les allergènes "poisson" et "gluten" ne sont pas mentionnés.

Il s'agit d'un produit distribué par les magasins Spar et d'alimentation générale, entre le 20 juin et vendredi, dont la date limite de consommation est fixée au 10 août 2020.

Les clients allergiques ou intolérants au poisson et/ou au gluten sont priés de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente où ils seront remboursés. Les personnes non-allergiques peuvent le manger sans risque.

Pour plus d'informations, le service clientèle de Colruyt Group est joignable au 0800/99.124.