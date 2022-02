Le nord de la France a son lot de découverte et c’est le cas avec la marque O2Feel qui fabrique depuis 2009 des vélos électriques. Au début, comme souvent dans ces aventures, cela commence dans un garage puis la petite entreprise prend de l’essor. Maintenant c’est une gamme complète de vélo de ville électrique et de VTT électrique que propose la marque originaire de Lille.

Le Vern Urban Power 9,1 est le fleuron de la marque pour sa partie VAE urbains. Avec un technologie Shimano dernier cri pour le moteur, le nordiste fait volontairement confiance aux Japonais plutôt qu’aux Allemands de chez Bosch. C’est une réussite, avec l’EP8 (le moteur), ce sont 85 Nm de couple qui permettent de franchir les montées les plus radicales. Durant notre essai, et nos habituels 16 km aller et idem pour le retour, à aucun moment nous n’avons dû recourir à la force musculaire dans les montées. Si certains trouvent que le Vern peut parfois manquer de tonicité, ce n’est pas notre avis. Au contraire, nous avons été étonné par sa capacité à rester à 25 km/h, quels que soient les dénivelés. Son autonomie est elle aussi très agréable puisque, en mode d’assistance maximal, ce sont plus de 70 km que nous avons parcourus. Le fabricant lillois annonce 180 km en mode normal .

© O2Feel

Côté pratique, nous sommes juste un peu déçu du fait que, lors de chaque démarrage, il faut utiliser les boutons sur le display (l’écran de contrôle) pour mettre le mode d’assistance désiré sans quoi on démarre sans assistance. En dehors de ce petit bémol, nous avons aussi noté qu’au-delà des 25 km/h le coup de pédale doit être intensif. Cela vient sans aucun doute d’un plateau avant de petit calibre, qui, certes, donne beaucoup de souplesse lorsqu’on reste dans les standards de l’assistance, mais qui déforce le côté grande descente où nous aurions souhaité prendre plus facilement de la vitesse. L’idéal avec le Vern est d’évoluer aux alentours des 25 km/h. Dans cette configuration, le vélo donne tout ce qu’il a de mieux. Une excellente maniabilité, un confort de conduite avec une position relevée et une assistance électrique optimale. L’équipement, avec sa suspension avant, son cadre rigide à la belle géométrie et des larges pneus, assure une bonne stabilité et absorbe les inconvénients de certaines routes pavées ou avec des trous. Enfin, il faut le dire, son éclairage est très performant tant à l’avant, avec un large champ de vision dans la nuit, qu’a l’arrière ou le design, qui reprend la largeur du porte-bagages, permet d’être bien vu. Pour rester dans le positif, un point auquel nous avons été très sensible, c’est le silence et le calme que dégage ce vélo. La courroie de transmission n’y est pas pour rien, mais c’est l’ensemble du vélo qui nous est apparu très silencieux. C’est très agréable pour les utilisateurs de se déplacer sur une machine à l’attitude sportive et qui apporte une forme de sérénité, de quiétude dans la faune urbaine qui est suffisamment bruyante. Ce plaisir est décuplé lors de passage dans des bois, sur des grands chemins, ou seul le bruit des roues sur le gravier, vous rappelle que vous êtes sur un vélo. Et un beau vélo !

© O2Feel

Fiche technique

CADRE Aluminium. Couleurs Gris anthracite

POIDS 28 kg (batterie incluse)

TAILLE S- M - L

MOTEUR Central, Shimano EP8

TRANSMISSION Courroie Gates Carbon Drive Shimano REVO SHIFTER NEXUS 5 vitesses

ROUES 27,5 - Pneus Schwalbe super moto-perf

AUTONOMIE 180 km (possibilité à 240 km)

BATTERIE 4 heures pour la rechargeAmovible. iPowerPack Advanced 432 ou 720

ÉCLAIRAGE Trelock Airflow 70 Lux (avant)Spanninga COMMUTER GLOW (arrière)

ACCESSOIRES Garde-boue. Freins à disques hydrauliques.

ANTIVOL Abus compatible chaîne plug-in

PRIX 4 099 €.

GARANTIE 2 ans. (cadre 5 ans)

SITE WEB www.o2feel.be