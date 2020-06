Sunweb proposera à nouveau des vacances d'été dès le 15 juin, a annoncé le voyagiste mercredi soir après la décision du conseil national de sécurité de rouvrir les frontières du pays à partir de la mi-juin.

Selon Sunweb, la sécurité des voyageurs est au cœur de l'offre. C'est pourquoi les destinations en France, Italie, Malte, Autriche, Portugal, Espagne, Suisse, Bulgarie, Croatie et Chypre sont les premières à être lancées. Progressivement, d'autres pays synonymes de soleil tels que la Turquie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie suivront. Cela dépendra toutefois de l'adaptation des conseils aux voyageurs des Affaires étrangères, explique le voyagiste. Les autorités ne se sont en effet pas encore exprimées concernant les voyages hors espace Schengen, ce qu'avait déjà déploré plus tôt mercredi le tour-opérateur TUI. Tous les voyageurs seront informés des mesures de santé et de sécurité en vigueur sur leur lieu de vacances. Tous les logements feront l'objet d'un contrôle de sécurité et prépareront une procédure d'urgence. Sunweb ne travaillera qu'avec des hébergements et des partenaires qui respectent pleinement les directives, assure-t-il.

Ces derniers mois, le voyagiste avait proposé des bons d'achat aux clients dont les voyages ont été annulés en raison du coronavirus. Ils pourront utiliser ces vouchers pour réserver l'un des séjours Sunweb à partir du 15 juin. Les clients dont le voyage devrait encore être annulé pour la même raison recevront également un tel bon. Jusqu'à la fin du mois d'août, il est également possible de re-réserver gratuitement des vols jusqu'à deux semaines avant le départ.