Pour cela, elle leur proposera des réductions sur les produits sains. Chaque client possédant cette carte, physique ou sur smartphone, recevra automatiquement 5% de réduction, pouvant aller jusque 15%, sur plus de 5.000 produits ayant un Nutri-Score A ou B. La carte Plus actuelle, qui existait depuis 29 ans et dont plus de 2 millions d'exemplaires sont actifs en Belgique, va donc progressivement laisser sa place à ce nouveau programme de fidélité. Elle continuera à vivre en parallèle au moins jusqu'à la fin de l'année avant de disparaître. Les échanges avec la carte SuperPlus, qui aura une version physique pour ceux qui le souhaitent, sont possibles dès maintenant.

Le CEO de Delhaize Xavier Piesvaux parle de véritable "révolution digitale". Ce sera "bien plus qu'une carte". Les clients pourront ainsi bénéficier de tous les avantages qu'elle permet via leur smartphone grâce à l'application MyDelhaize.

En utilisant ce nouveau programme de fidélité, les clients pourront obtenir une réduction sur leur ticket de caisse pour plus de 5.000 produits avec un Nutri-Score A ou B (alors que l'assortiment complet en compte 12.000, NDLR), en fonction de la quantité de produits achetés par le client chaque mois. La remise est d'office de 5%, et peut passer à 10% pour des dépenses mensuelles entre 200 et 500 euros et à 15% à partir de 500 euros d'achats.

La limite sera cependant fixée à 30 euros par mois afin d'éviter les abus, par exemple de magasins de nuits qui viendraient s'approvisionner en grande quantité et revendraient ensuite les produits beaucoup plus chers qu'ils ne les auraient payés.

Plus de la moitié du panier standard d'achat est composé de produits au Nutri-Score A ou B et bénéficiera donc de prix en baisse, pouvant représenter jusqu'à 360 euros d'économie sur une année, promet la marque au lion. Un chariot d'achat moyen chez Delhaize sera 4 à 7% moins cher qu'avant, affirme encore la chaîne, selon qui une famille moyenne avec deux enfants dépense environ 6.000 euros par an au supermarché, soit environ 500 euros par mois.

Ce système de réductions ne se fera en tous les cas pas sur le dos des producteurs, promet-on.

Il sera par ailleurs toujours possible d'épargner des points, comme avec la carte Plus actuelle (500 points donnant droit à un bon de réduction de 5 euros). Le système deviendra toutefois plus flexible, permettant par exemple d'échanger ces points contre des produits spécifiques ou en bons d'achat chez des partenaires comme Bol.com, également membre du groupe Ahold Delhaize.

La marque au lion garantit que les données collectées (nom et adresses postale et électronique, soit les mêmes que sur l'ancienne version de la carte) sont destinées à Delhaize uniquement. Toutes les obligations légales en la matière sont respectées, insiste-t-elle.